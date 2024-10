Rúzsa Magdi az egyik első interjújában, amikor 21 éves volt, elmesélte, hogy egy szerelmi csalódás után jelentkezett a Megasztárba. Mint kiderült, a szerelmét egy vonaton ismerte meg Kishegyes és Szabadka között, majd másfél évig együtt voltak szerelemben, bizalomban. Ám amikor az énekesnő megtudta, hogy a fiú többször is megcsalta, összetört. Ekkor jött össze a Megasztár egyik operatőrével, de a kapcsolat nem tartott sokáig.

Már 18 év eltelt azóta, hogy Rúzsa Magdi megnyerte a tehetségkutató harmadik évadát, most pedig ott ül a műsor zsűrijében - írja az Origo.

Ma már a Megasztár zsűritagjaként láthatják a nézők

"Nyilván nekem is átfutott a fejemen, hogy van még odakinn ennyi ember, van még tehetség? Hiszen mostanában olyan sok tehetségkutató zajlik... De azt kell mondanom (már túl vagyunk a válogatón), hogy meglepően sok jó hanggal találkoztunk. Nem akarok túlzásokba esni és nem akarok nagyot mondani, de elképesztő tehetségek vannak ebben a szériában!

Érdekes – és ez a mai, modern világnak köszönhető –, hogy minden szempontból kész előadók érkeztek hozzánk. Szinte megdöbbentő volt, főleg ahhoz képest, hogy mi volt húsz évvel ezelőtt.

Értem itt a megjelenésüket, a hangjukat, mindent egyben. Szinte biztos vagyok benne, hogy meg fogják érinteni az ország szívét… Azt is gondolom, hogy ezek az arcok azért most kerültek elő, mert kivártak. Vártak egy olyan műsorra, ahol tényleg a tehetségükre kíváncsi a tévécsatorna és a zsűri is, ahol nem aláznak meg senkit, azért mert nem olyan ügyes, mint a többiek. Ahol ének van, ahol értő fülek vannak és ahol – nem mellesleg – empatikus emberek találkoznak egymással" – mondta a Borsnak.