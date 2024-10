Oszter Sándor halálhíre az egész országot megrázta 2021. október 29-én. Három évvel ezelőtt éppen ezen a napon jelent meg a rövid, de annál drámaibb poszt Failoni Donatella közösségi oldalán: „Ma kilenckor meghalt a férjem szívinfarktusban, vége az életemnek…”.

A Kossuth-és Jászai Mari-díjas színész nem sokkal 73. születésnapja után a család balatoni házában, felesége vállán hunyta le örökre a szemét. Özvegye, 47 éven át hű társa úgy döntött, ezt a fájdalmas évfordulót ott vészeli át, ahol az utolsó közös, csendes estéjüket töltötték el kettesben.

47 évig éltek együtt nagy szeretetben, szerelemben

Forrás: Bors

A zongoraművész a Borsnak beszélt élete talán legnehezebb és legfájdalmasabb pillanatairól:

Rémes gondolataim vannak, a fájdalom eluralkodik rajtam, hiszen majd fél évszázados kapcsolatnak szakadt vége napra pontosan három évvel ezelőtt. Nagyon nehéz arról beszélnem, hogy Sándor már nincs… A lányom erős támaszként áll mellettem azóta is, de így is nagyon hiányzik nekem. Ebbe nem lehet beletörődni. Rettenetesen nehéz ez a nap, de arra gondolok, hogy Sándorhoz aznap kegyesek voltak az égiek, hiszen nem szenvedett. Kettesben tévét néztünk, amikor szólt, hogy szorít a mellkasa, majd a vállamra hajtotta a fejét és öt perc múlva csendesen elment

– idézte fel Oszter Sándor özvegye, aki egy aprócska emlékhelyet is kialakított élete szerelmének a balatoni házban.

Failoni Donatella egy kis emlékhelyet alakított ki férje tiszteletére

Forrás: Bors

„Semmi sem változott itt a házban, mióta Sándor utoljára lehunyta a szemét. Mindent pontosan úgy hagytam, ahogyan az utolsó esténken még ő is láthatta.

Állítottam neki egy picike kis oltárt. Itt ülök a fényképe előtt és hoztam a kertből egy fehér virágot és meggyújtottam pár mécsest. Csak én vagyok itt és a közös emlékeink. Nagyon nehéz a szívem, de szándékosan választottam a magányt.

Még néhány napot itt leszek, aztán hazatérek Diósjenőre az otthonunkba” – tette hozzá szomorúan Failoni Donatella, majd elárulta, a családnak nagy tervei vannak az egykor vadászbirtokként szolgáló házzal.

„Diósjenőn a lányunk már sok emléket állított Sándornak. Alexandra ott tart rajztáborokat és elvonulásokat és mindezt átjárja a férjem, Oszter Sándor emléke és a felé irányuló hatalmas tisztelet és hála. El is nevezte a birtokot Osterra 82-nek. Ott is minden pont úgy van, ahogy Sándor hagyta. Ez az oka annak is, hogy végül nem adtuk el. Később szeretnénk egy Oszter Sándor-termet is kialakítani, hogy azzal is az emlékét őrizzük” – mondta el a lapnak az özvegy.