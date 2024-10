Súlyos autóbalesetet szenvedett néhány éve Fekszi Szimonetta, az idei Miss Universe Hungary versenyzője – írja a Tények.

Szimonetta a szerdai Mokkacinóban részletesen mesélt a szerencsétlenség részleteiről.

A súlyos baleset több mint 10 éve történt, a Miss Universe Hungary szépségének állkapcsa két helyen is eltört és agyrázkódást kapott. Ezután megműtötték, 3 platinasínt helyeztek az állkapcsába.

A beavatkozás miatt hetekre feldagadt az arca, de Szimonetta nem adta fel, ezután is kitartóan építette karrierjét, fotózásokra járt, majd idén a Miss Universe Hungary első udvarhölgye is lett és a Miss Charity címet is elnyerte.

A Miss Universe Hungary az Egy Lépéssel Több Alapítványt támogatja, a modellt az alapítvány saját királynőjének is választotta.