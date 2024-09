Még csak tavaly ősszel jelentette be válását a TV2 sztárja, aki bevallotta, hogy már korábban is gondok voltak a házasságával, azonban kellett egy kis idő, hogy el tudja mondani a nyilvánosságnak, hogy elválnak Egerszegi Tamás labdarúgóval. Azonban nem sokan lepődtek meg a bejelentésen, ugyanis régóta sejtelni lehetett, hogy nincs minden rendben köztük.

Sydney van den Bosch életébe gyorsan megérkezett az újabb szerelem, és vőlegénye, Kaszás Benjámin elég hamar meg is kérte a modell kezét, már gőzerővel az esküvőre készülnek.

A napokban megtartották a lánybúcsút is, amiről több fotót is mutatott a modell a közösségi oldalán, ami gyanút keltett a követőiben, és többen is egyetértettek abban, hogy gyereket várhat a Szerencsekerék háziasszonya.