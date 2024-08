A karfiolt ugyan árulják rózsáira szedve, fagyasztott verzióban is, mégis a legjobb, ha nyersen, frissen vásároljuk. Aki vett már karfiolt, biztosan észrevette, hogy míg egyes zöldségek szép fehérek, fiatalok és kemények, másokon megjelentek fekete pöttyök, sárgás foltok és kissé puhábbak is, mint a többi karfiol. Ezek az elszíneződések azonban nemcsak a boltokban, hanem otthon is jelentkezhetnek - írja a mindmegette.

Mik azok a fekete pöttyök, foltok a karfiolon?

A fekete foltok általában penészre utalnak, ám a karfiol esetében nem gombáról van szó. A fekete pöttyöket és elszíneződéseket az oxidáció okozza és ez annak a jele, hogy a zöldség elkezdett öregedni.

A levegővel és a fénnyel való érintkezés eredménye a foltosodás, amely Norah Clark séf és dietetikus szerint hasonló folyamat, mint amikor a felvágott alma megbarnul.

Az egészséges, friss karfiol ismertetőjegyei: a növény szép, világos színű, kellemes, friss illata van, a rózsái pedig feszesek, kemények, ropogósak. A karfiol még akkor is biztonságosan fogyasztható, ha néhol fekete foltok pettyezik, ezeket csak vágjuk le, és nyugodtan süssünk-főzzünk a zöldséggel.

A romlott, beteg karfiol könnyen kiszúrható, ugyanis a fekete-sárgás foltok nagy felületen vannak jelen, a zöldség puha, nyálkás és az illata sem kellemes, azaz büdös. Ilyen esetben nincs más lehetőség, mint kidobni a zöldséget.

Hogyan tároljuk helyesen a karfiolt?

Annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé érintkezzen a levegővel és a fénnyel, érdemes a karfiolt a felhasználás előtt egy légmentesen lezárható edényben, a hűtőszekrényben tárolni, ugyanis az alacsony hőmérséklet és a hűtő páratartalma lassítja az oxidációs folyamatot. A karfiolt csak közvetlenül a felhasználás előtt mossuk meg, ugyanis az extra nedvesség csak gyorsítja az oxidációt.