Mint arról korábban beszámoltunk, Weisz Fanni néhány héttel ezelőtt erősítette meg az eljegyzéséről szóló pletykákat, ezzel egyidőben pedig azt is elárulta, családjuk hamarosan egy kisbabával is bővül majd. Június végén közösségi oldalán mesélte el lánykérése kalandos részleteit, néhány nappal ezelőtt pedig újabb örömhírt közölt követőivel, miszerint a hétvégén végre az is kiderül, hogy kislányt vagy kisfiút hordoz a szíve alatt - írja a tenyek.hu.

A várva-várt pillanatról pedig vasárnap közölt egy újabb bejegyzést Instagram-oldalán, amihez egy szerelmes fotót is csatolt vőlegényével.

Kisfiú lesz!

– írta, bejegyzése alatt pedig azonnal záporozni kezdtek a gratulációk, rengetegen örültek együtt a fiatal modellel.