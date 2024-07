Még most sem elégedett teljesen önmagával, de nem a súlya, inkább a bőre zavarja, bár igazából nagyon odafigyelt, hogy a nagy súlyvesztése miatt ne lógjon majd a megnyúlt bőr, ezért felkészítette rá a testét. Mivel lassan adta le a súlyfelesleget, és sok vizet ivott, kollagént és hialuronsavat is használt, így a bőre is rugalmas maradt. Elárulta, hogy ő a feszesítő arcszérumokat a teste kritikus részeire is használta, ahol tudta, hogy zavarná a lógó bőr, és ez számára hastájékon is működött.

Varsányi Réka azt is hozzátette, hogy jól tudja milyen az, amikor rossz lelkiállapotban valaki az evésbe menekül, és jutalmazásként nassol. Szerinte azok, akiknél folyton nyílik a hűtő, hogy egyenek valamit, tulajdonképpen a dopaminforrást keresik, viszont sosem elégülnek ki igazán, mert az csak egy rövid távú megoldás. Erre ő is akkor jött rá, amikor futni kezdett, és ahogy ő fogalmazott