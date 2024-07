A meteorológus nagyon meghatódott fia őszinte mondatain, és azonnal zsebkendőért kellett nyúlnia.

Ezt még soha nem mondta Balázs

– mondta könnyeivel küszködve.

Németh Lajos érdeklődése egyébként fiára is átragadt, ugyanis folyamatosan, elárulta, hogy néha még vezetés közben is a radarképeket figyeli, ha pedig a családban telefonálnak, köszönés helyett is azonnal az időjárásra kérdeznek rá.