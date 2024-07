Dobó Kata 1997-ben lett ismert "A miniszter félrelép" című vígjátékban, a filmnek Andy Vajna volt a producere, így ismerkedett meg a színésznővel, akivel 2006-ig együtt is éltek. Azt, hogy miért ért véget a kapcsolatuk, sokáig nem lehetett tudni, egyikük sem nyilatkozott a szakításról.

Kadarkai Endre Szavakon Túl című műsorának vendégeként árulta el, hogy a filmproducer évekig haragudott rá a szakítás után. Dobó Kata mondta ki az utolsó szót, azért, mert úgy érezte nem folytatható tovább a kapcsolatuk. Andy Vajna nehezen viselte a szakítást és azt is, hogy úgy döntött, hazaköltözik és itt próbálja meg újraépíteni a karrierjét. Akkor úgy érezte, a producer a szakítás miatt érzett rossz érzései miatt akadályozná, hogy Amerikában érvényesülni tudjon.

Úgy gondoltam, miután én hoztam meg ezt a döntést, hogy ennek a kapcsolatnak legyen vége, benne volt a pakliban, hogy nem lesz támogató Andy velem kapcsolatban.

A kapcsolatuk néhány év múlva rendeződött és újra bizalmas, jó viszonyba egy nagyon komoly barátságba kerültek egymással. Dobó Kata pedig megcsinálta itthon az életét és a karrierjét is. Most is új szerepre készül, rövidesen ő alakítja majd az RTL új sorozatának egyik főszerepét a Pokoli rokonok című napi sorozatban.