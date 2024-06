A vihar előtti fejfájás sokakat érintő probléma, ilyenkor az ember nyomott hangulatban lézeng, és az egyetlen vágya kicsit ledőlni. Akit nem érint, az hajlamos azt hinni, hogy mindez csupán hiszti. A kérdésre, valósak-e a tünetek, a tudomány válasza az, hogy igen, és arra is van magyarázat, miért alakul ki a nyári zivatarok előtt fejfájás.

A jelenség olyannyira nem hiszti, hogy az Amerikai Migrén Alapítvány migrént kiváltó tényezőinek listáján a leggyakoribb okok között szerepelnek az időjárási viszonyok, közöttük a viharok is. A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) listáján is a tíz leggyakoribb fejfájást kiváltó ok között szerepelnek a záporok.

Csökkenő légköri nyomás

A tudományos kutatások eredményei egyelőre vegyesek, de senki nem zárja ki, hogy a légköri nyomás hathat a szervezetre, és akár fejfájást is okozhat. Nem véletlen, hogy van, akinek a repülőgépen, a magasban kezd fájni a feje a csökkenő nyomás hatására. De ez nemcsak a magasban történhet meg, hanem vihar előtt is: mielőtt lecsapna az ítéletidő, a légköri nyomás leesik. A szakértők szerint ez magyarázhatja, hogy az erre érzékenyeknek ilyenkor miért kezd fájni a feje - írja a Life.hu.

Mielőtt lecsapna a vihar, kezdődik a fejfájás

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Hogy miért okoz a vihar fejfájást, arra többféle elmélet is van, de a legszélesebb körben elfogadott az, hogy a háromosztatú (trigeminus) ideg érzékenysége okozza a panaszokat.

Ez az legnagyobb agyideg, érző és motoros rostokat egyaránt tartalmaz, és a fejünk tetejétől fut végig az állkapcsunkig. Az elméletek szerint ez az ideg érzékeny a légköri változásokra.

Mit tehetünk ellene?

A frontérzékenyek jól tudják, milyen rossz, amikor az időjárástól függ az aznapi teljesítményük vagy a közérzetük. Nincs ez másképp a vihar előtti fejfájás elszenvedőinél sem, ezért fontos, hogy mindent megtegyél, hogy megelőzd a tüneteket. Szakemberek szerint a legjobb megoldás, ha kerülöd a migrént kiváltó okokat, vagyis eleget alszol, egészségesen, bőségesen eszel, és odafigyelsz arra, hogy mennyit iszol, hiszen a folyadékhiány fokozhatja a panaszokat.