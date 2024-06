Sokan azt hiszik, hogy a déli parton gyenge úszástudással bárhol biztonságban vannak. Ez nem így van, mert a tó medre nem egyenletes, található benne egy úgynevezett marásvonal, egy árok. Ezt nem jelzi bója, ezért a strandolónak, sportolónak tudatosítania kell magában, hogy létezik ez a veszélyforrás – nyilatkozta a vízimentők oldalán Szakter Roland, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének geodéziai és térinformatikai referense, aki elkészítette a balatoni marásvonal teljes térképét - írja a magyarnemzet.hu.

Nemcsak az északi parton mélyül gyorsan a Balaton, hanem a délin is, csak beljebb

– Az északi part egy gyorsan, de egyenletesen mélyülő mederrel rendelkezik. A déli parton sokkal szélesebb a sekély vizes rész, viszont amikor elérjük a marásvonalat, ott sokkal nagyobb arányú a mélyülés, mint az északi parton. Akár két méter is 30-40-50 méteren belül. Azaz egy árokra kell gondolni – mondta el a szakember.

A déli parton a bójákon belül biztosan nem kerül a fürdőző hirtelen mély vízbe.

Két marásvonal is van a déli parton. Az egyik ez a hirtelen vonal, amely 150-180 centis vízmélységtől indul, viszont a parthoz közelebb is kialakul egy marásvonal a hullámzás miatt – magyarázta a szakember. Ez a felnőtteknek nem jelent veszélyt, de a gyerekek elmerülhetnek. Ez a külső marásvonal. Emellett számolni kell a turzásokkal is, amelyeket a víz épít a mélyedésekből, a marásvonalból kiszabadult mederanyagból.

Messze be lehet menni a déli parton, de könnyen baj lehet belőle

– A sekély vízben messze be lehet menni, a jogszabály is lehetővé teszi, hogy egy kilométerre eltávolodjunk a parttól. Sokan be is mennek, sokszor vízibiciklivel vagy SUP-pal, és arról ugrálnak a vízbe.

Mivel a marásvonal nem látszik, így az egyik beugrásnál van talaj a láb alatt, a másiknál nem lesz, a gyenge úszó megijed, kialakul a veszélyhelyzet.

De ugyanilyen veszélyesek a turzások, a homokpadok, ahol újra sekély a víz, ez pedig gerinctörést okozhat fejesugrásnál. A turzások ráadásul minden vihar után újraformálódnak – jelezte a szakember.