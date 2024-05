Pirner Alma kisfia 2015. október 20-án született meg 3770 grammal és 56 centivel. A büszke édesanya akkor egy megható üzenetben tudatta a nagyvilággal, hogy férjével immár igazi családot alkotnak. A rajongók kíváncsiságának eleget téve pedig azt is elárulta, hogy gyereke az Alen nevet kapta, a kicsiről pedig azóta is rendszeresen oszt meg képeket és videókat a közösségi oldalán. Most, évekkel az anyává válása után döntött úgy, hogy elárulja, rá és a szexuális életére milyen hatással volt a szülés utáni időszak.

Háttérbe szorult a szex

"Anyukák, beszéljünk arról, amiről senki sem mer... Életem egyik hatalmas mérföldköve a kisfiam születése volt. A gyermekvállalás minden családban örömteli időszak, azonban van egy olyan oldala is, amiről kevésbé beszélnek. Nem illik, tabu. Ez pedig az, hogy sok minden megváltozik, például a szexualitásunk. Egyértelmű, hogy amikor megszületik a kicsi, ő kerül a középpontba, minden körülötte forog. Anyát kicsit nyomasztja a baby blues, elkezdi átérezni a felelősség súlyát. Éjszakai ébredések, etetések, hasfájás, az újdonsült szülői lét bizonytalansága, a 6 hét gyermekágy… a szex pedig teljesen háttérbe szorul" - kezdte a bejegyzését.

"Persze ez normális, és minden értelmes férfi türelemmel kezeli. A gond csak az, hogy nem mindig jön vissza olyan könnyen az érdeklődés.

Tombol a hormonvihar, ami libidóproblémákkal jár, ráadásul evolúciós ösztön, hogy ilyenkor a gyerekkel foglalkozz, és ne a szexen járjon az eszed. Csakhogy közben ott van a párunk is, akit nem szeretnénk elhanyagolni.