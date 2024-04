Elképesző életmódváltásba kezdett Király Viktor, miután visszatért hozzá felesége és gyereke. A zenész elárulta, míg válságban volt a házassága, nem igazán foglalkozott magával és megjelenésével sem, amit utólag nagyon megbánt. Azóta elárulta, hogy már majdnem húsz kilót fogyott és arról is beszélt, hogyan sikerült ezt elérnie - írja az Origo.

Király Viktor még márciusban jelentkezett a közösségi oldalán, ahol boldogan és viccelődve mondta: Végre vágósúly alatt vagyok! Elárulta, hogy már száz kiló fölött járt, amikor úgy döntött, hogy ideje változtatni, de felesége is sokat segít abban, hogy elérje a kitűzött céljait. A sikeres fogyása után úgy döntött, hogy ő is szeretne segíteni azoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek, így elárulta, hogyan sikerült ilyen gyorsan lefogynia, ugyanis már 16 kilónál tart.

A Megasztár egykori énekese most saját vlogjában számolt be arról, hogyan is sikerült elérnie ezt az óriási változást.

A kalóriákat számolom, kicsit fanatikus módon egy applikáció segítségével. Szigorúan figyelek arra, hogy 1200-1500 kalóriát vigyek be naponta. Sokan azt mondják, ez egy férfi számára kevés, de nekem ennyi elég

- mondta, és részletesen beszámolt arról, hogy mi segített neki a hatalmas fogyásban.

Viktor azt is elárulta, hogy naponta háromszor eszik, először 10-11 óra magasságában, majd néhány órával később ebédel, ami számára most a legnagyobb étkezésnek számít. A vacsoráját minden nap ugyanakkor, este hat óra előtt fogyasztja el, és úgy véli, ez is egy nagyon fontos szempont amellett, hogy napi négy-öt liter vizet iszik.

Nekem ez a trükk, és már 16 kilót fogytam– vallotta be, hozzátéve, hogy a családja teljes vállszélességgel mellette áll, és támogatják őt ezen a nehéz úton, de még így is előfordul, hogy kisebb problémákba ütköznek.

" Pont tegnap történt, hogy Kolen és Anita jóízűen ették a rántott húst krumplival, én pedig tonhalsalátát vacsoráztam. Mire odajött a fiam, és elkezdett a salátából csipegetni, én pedig úgy éreztem magam, mint Joey a Jóbarátokban: ’Vitya kajához ne nyúljon senki!’ Ezért inkább csináltam neki egy saját salátát, és azt ette meg, de az én tányéromból ne egyen" - mesélte.

A születésnapját együtt ünnepelte a család

Nemrég ünnepelte 40. születésnapját Király Viktor, aki már családjával ünnepelhette a nagy napot, de egy évvel ezelőtt még ő sem gondolta volna, hogy rendeződnek a dolgok közte és felesége, Király-Virág Anita között.

Sokáig válságban volt házasságuk, már tavaly nyáron a válásról beszéltek, amikor váratlanul meggondolták magukat és mégis kibékültek. Azóta úgy tűnik, hogy egyre jobban vannak, sőt a zenész újra formába lendült, mióta rendeződtek a családi gondok, a magánéletének rendezése szemmel láthatóan a külsejére, az életmódjára és az egészségére is jó hatással volt.

Évekkel ezelőtt modellkedett is

Király Viktor a napokban jól meglepte a követőit az Instagram-videójával, egy rövid felvezetés után ugyanis mutatott pár divatfotót 18 éves korából, amikor az ikertestvérével modellkedtek. Nézze meg, hogyan festettek akkoriban!