Nincs is annál szörnyűbb érzés, amikor valakinek a gyermeke beteg. Egy bedugult orr, egy magas láz, megannyi átvirrasztott éjszaka jön egymás után mire felnőnek csemetéink. Azonban Kinga nem úszta meg ennyivel az influenzát. Negyedszerre is stroke-ot kapott. Ezúttal a teljes bal oldala lebénult. Pedig már nem kellett volna sokat várni a koponyaműtét időpontjára - írja a kemma.hu.

Kedden mentek volna a koponyaműtét miatt vizsgálatra

Gabival, Kinga édesanyjával péntek késő este beszélt a vármegyei hírportál. Akkor már a Heim Pál kórházban voltak, ahol újabb MR vizsgálatot végeztek Kinga fején. Az eredmény pedig borzasztó híreket tartogatott. A szülők csak reménykedni tudnak, hogy nem lesz maradandó a bénulás. Egyelőre csak a hit és a remény, amibe tudnak kapaszkodni. Az idő, ami választ fog adni a kérdéseikre.

− Úgy három napja lebetegedett, influenzás lett, antibiotikumot is kapott rá. Hiába szeretném otthon tartani, muszáj néha levegőre mennünk. Próbálunk olyan időpontban sétálni, vagy a játszótérre menni, amikor nincsenek mások. De a kis szervezetét is megviselték az elmúlt hónapok, így biztos az immunrendszere is gyengébb már − kezdte Gabi, aki nagyon félt, hogy a betegség újabb stroke-ot hoz. Sajnos nem alaptalanul.

− Pénteken délután úgy ébredt, hogy fáj a szeme és nem tudta mozgatni a bal kezét. Majd egy idő múlva már az egész bal oldala nem mozgott. Azonnal hívtam a mentőket,

akik hamar ki is értek, azonban Budapest helyett először Tatabányára vittek minket, hiába mondtam, hogy nem ott kezelik − folytatta az édesanya, aki tehetetlenségében már kiabált a mentősökkel és az orvosokkal, hogy azonnal küldjék őket tovább. Végül Kingát megvizsgálták, majd egy óra várakozás után jött értük az újabb mentő és robogtak a Heim Pál Gyermekkórház felé.

− Azonnal MR-re vitték, ahol sajnos a legrosszabb félelmünk igazolódott be. Újabb stroke, ami eddig a legsúlyosabb. Hat centiméteres területet érint a koponyája jobb oldalán, ami a bal oldal mozgásáért felel. Egyelőre senki sem tudja megmondani, hogy maradandó lesz-e a bénulás

, vagy marad-e bármilyen maradandó tünet. Most csak várunk, hogy reggel hogy fog reagálni − árulta el Gabi, akitől péntek délelőtt még jó híreket kaptunk Kinga koponyaműtétjéről.

Kingáról szeptemberben derült ki, hogy Moyamoya-szindrómája van

Forrás: kemma.hu

Addig ugyanis arról volt szó, hogy Budapesten műtik a baji kislányt, azonban most kiderült, hogy a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinika idegsebészetén lesz a koponyaműtét. Úgy tervezték, hogy egy idegsebész fogja operálni Kingát, akinek hatalmas tapasztalata van nyaki verőér elzáródással és Moyamoya betegséggel rendelkező betegeknél. Kedden kellett volna menni hozzá vizsgálatra, illetve a műtét időpontjának egyeztetésére. Azonban ez most biztos elmarad. Gabi, ahogy tudja, felhívja az idegsebészt, hogy megbeszélje vele az új helyzetet.

Az is elképzelhető, hogy a kislányt átviszik a szegedi klinikára, hogy már az idegsebész kezelhesse. Mint arról korábban a kemma.hu elsőként beszámolt, Kingára nyitott koponyaműtét vár.

Szeptemberben derült ki róla, hogy Moyamoya-szindrómája van. A betegségben szenvedőknél az agyi verőér beszűkül, ami strokeot okoz. Kinga már háromszor került miatta kórházba. Először lebénult a jobb oldala, majd elvesztette a beszédkészségét, utána pedig a bal oldalát nem tudta használni.