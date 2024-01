Februártól szombat esténként ismét a zenés szórakozásé lesz a főszerep, Stohl András műsorvezetésével. A világ egyik legsikeresebb zenés formátumában, a Mutasd a hangodban! most is Hargitai Bea, Rákóczi Feri és Papp Szabi lesznek segítségükre azoknak a játékos kedvű pároknak, akiknek hat civil énekelni tudó vagy éppen nem tudó karaktert kell lefülelniük. A játék most sem tét nélküli, ha a páros sikeresen kiválasztja tátogás alapján a hamis hangokat, akkor 500 ezer forintot zsebelhet be fordulónként.