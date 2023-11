Ha szóba kerül a téma, komoly vitát szül, hogy mikor kell beleavatkoznunk a test védekező működésébe és egyáltalán szükséges-e mindenáron csillapítani a lázat. A témát a Life.hu járta körül.

A 37-38 °C között lévő testhőmérsékletet hőemelkedésnek, a 38 °C felettit már láznak (ezen belül a 39-40,5 °C-ig magas láznak) nevezzük. Ez a tünet a szervezet egyik védekező reakciója, amivel az őt támadó kórokozókat igyekszik elpusztítani. A lázat kiválthatja vírusos, bakteriális fertőzés, vagy akár autoimmun megbetegedés is.

A 3 leggyakoribb tévhit a lázcsillapítással kapcsolatban:

Azonnal csillapítani kell

A láz természetes és szükséges védelmi mechanizmus, ebből adódóan nem káros és általában nem is veszélyes. Az elmúlt években éppen ezért a csillapításáról alkotott orvosi szakvélemény is megváltozott, amelynek értelmében a lázat nem kell csillapítani, csak abban az esetben, amennyiben a beteg közérzete rossz, vagy a láz a szervezet számára megterhelő. A magas láz esetében azonban valóban szükség lehet a csillapításra, az ugyanis már nagy mértékben megterheli a szervezetet, és ha ez az állapot tartóssá válik, akár idegrendszeri károsodást is okozhat.