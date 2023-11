Anikó anyagi helyzetét szerette volna rendezni és édesanyjának is segíteni szeretett volna a bevételből. Számításai bejöttek, hiszen rendkívül sikeres az oldalon, az elmúlt hónapokban lecserélte az autóját és az otthonában is felújított néhány szobát. Sohasem tagadta, hogy így keresi a kenyerét, és azt is mindig elmondta, hogy teljesen legális a bevétele, rendesen adózik utána. (Nem úgy, mint egy meg nem nevezett magyar híresség, aki először eltitkolta hasonló bevételét az adóhatóság elől.)

Molnár Anikónak mostanában annyira jól megy, hogy egy igencsak extravagáns ajándékkal is meglepte magát a napokban, egy elképesztő masszázsfotellel, amely a Bors cikke szerint egymillió forint körüli áron érhető el a boltokban.