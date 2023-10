Közeleg az Orionidák meteorraj legaktívabb éjszakája. Vasárnap éjjel, ha nem lesz felhős az ég, akkor szabad szemmel is láthatók lesznek az égitestek, amint elsuhannak felettünk az égen. Minden évben idén is a Nap körüli pályán keringve kétszer találkozhatunk össze a Halley-üstökös törmelékfelhőjét. A májusi Éta Aquaridák és az októberi Orionidák meteorraj is ezekből a törmelékekből származó csillaghullással ajándékoznak meg minket - számolt be róla az Időkép.hu.