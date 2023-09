A TV2 műsorvezetője és párja, Gyarmati Gábor tavaly szeptemberben kötötte össze az életét. A házaspár élete azóta pedig egyre jobban alakul, már családjuk tökéletesen összeszokott, gyermekeik jól kijönnek egymással. Így nem is csoda, ha Marsi Anikó felhőtlenül boldognak érzi magát, azonban ehhez az is kellett, hogy bocsánatot kérjen előző férjétől, Palik Lászlótól.

Marsi Anikó most a Meglepetés magazinnak adott interjút, a beszélgetés során pedig az is kiderült, hogy számára nem volt fontos a papír, anélkül is tudta, hogy Gábor mellett szeretne lenni, mégis nagyon jól esett neki, amikor megkérte a kezét.

Gyermekkori barátnőm évek óta együtt volt a párjával, egy olasz férfival, aztán egyszer csak összeházasodtak. Megkérdeztem Mariannt, hogy miért? Azt mondta mert jólesett neki, hogy a párja feleségül akarja venni. Ez történt velem is. Gábor nagyon akarta a házasságot. Teljesen levett a lábamról azzal, hogy én vagyok az első az életében, akit tényleg nőül akar venni, ő még nem volt házas

– mondta Marsi Anikó a magazinnak.

Majd arról is mesélt a tévés, hogy a Palik Lászlóval való válása után alapos önvizsgálatot tartott.

A válásom után alaposan belenéztem a tükörbe, illetve magamba, és megvizsgáltam, mit csináltam rosszul, min kell változtatnom, ahhoz hogy boldog legyek. Én is és a párom is. A spontenaitásra szavaztam, és arra, hogy

kimondom, amit érzek. Később jött csak a felismerés, hogy a volt férjem elé is odaálljak, és őszintén bocsánatot kérjek tőle mindazért, amit abban a házasságban én rontottam el. Nem az volt a cél, hogy megbocsásson, hanem az, hogy az én lelkiismeretem könnyebb legyen. De Laci nagyon okos, intelligens ember, úgyhogy „két legyet ütöttem egy csapásra”, nemcsak feloldoztam, hanem egyben feloldoztattam is

– vallotta be Anikó. A Tények műsorvezetője azt is elárulta, hogy Palik Lászlóval szerencsére nagyon jó a viszonyuk a mai napig, ami a gyermekeik miatt is nagyon fontos.