Szoboszlai Dominik tehetségét már a világ top futballjában is kezdik felfedezni, ugyanis a Liverpool csapatában kezdőként kap helyet hétről hétre. A legutóbbi Aston Villa elleni meccsükön még gólt is szerzett a válogatott focistánk. Nem véletlen, hogy a középpályás magasan jegyzett sportoló, és ehhez járó fizetése is van: sajtóértesülések szerint heti 54 millió forintot, vagyis 120 ezer fontot keres - derül ki a Bors cikkéből.