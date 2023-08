Még nem igazán szép sárga, de méretei már most irigylésre méltóak. Keresztes Martin idén is nevezni készül a töknevelő versenyre és az esélyes versenytökről egy képet is közzétett a világhálón. Mint azt kérdésünkre elmondta: még nőni fog a növény, így a pontos súlya egyelőre nem ismert. De számíthatunk rá, hogy a Kaposvári Nagypiacon az élmezőnybe fog kerülni a hagyományos versenyen. Persze ehhez az is kell, hogy idén is meghirdessék a megméretést és az is, hogy a termés egészben átvészelje a következő néhány hónapot - írja a sonline.hu.

Martin nem titkolt célja, hogy idén is végrehajtsa fogvacogtató mutatványát az óriási tökkel, vagyis hajót készül faragni belőle. Ezt már tavaly is megtette, akkor a bőszénfai tavon tették vízre a hajót, amibe még talán Hamupipőke is beszállt volna. Noha igencsak nedves közegben lehetett fedélzetre szállni.

Keresztes Martin elmondta: ha minden a tervek szerint alakul, idén is Bőszénfát veszi célba tökhajójával, de ha másik tavon is szívesen helyet adnának nem hétköznapi vízijárművének, elfogad meghívásokat.