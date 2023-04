Én egy roppant alkalmazkodó típus vagyok. Sosem számított annyira, hogy hol élek. Vágyak, célok persze mindig vannak. A házat régebben kipipáltam, és akkor jöttem rá, hogy ezek a dolgok nem minden esetben adják meg azt, amit az ember remél tőlük. Szeretek itt lakni, ami most az otthonunkként szolgál, de most is vannak kitűzött célok, amikért nap mint nap teszünk. Nem azért, mert nekem jobb lenne egy kertes házban, hanem azért, mert a gyerekeknek és a családnak ezzel még több közös élményt tudunk biztosítani, és mi már mindent csak miattuk csinálunk