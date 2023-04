Kifejezetten csak a Szálkai-víztározón horgászom. A tavalyi évben 114 napot töltöttem a tavon, persze nem folyamatosan, mivel a harcsa éjjeli ragadozó, de ennyi napon lent voltam a tavon és csónakból horgásztam, ahogy a mostani szombat estén is tettem. Megjött fél kilenckor a kapás, amit egész életemben vártam. Már a fárasztás első pár percében tudtam, hogy hatalmas hal lesz, de ekkor még gondolni sem mertem volna, hogy ekkora. Aztán annyit láttam, hogy rengeteg halat öklendezett vissza a harcsa – nyilván így is próbált könnyíteni magán és menekülni. Fél óra fárasztás után adta meg magát, amikor is a parton lévő horgásztársak jöttek be segíteni, hogy a csónakba tudjuk emelni a hatalmas halat.