Három évvel fiatalabb nálam, ennek ellenére mindenhogy kiegészítjük egymást. Semmilyen szempontból nincs alá-fölé rendeltség a kapcsolatunkban. Bár megfogadtam, hogy többet nem lesz szakmabeli a párom, most bebizonyosodott, hogy rengeteg pozitívuma van. A munkahelyünkön töltött időben is együtt lehetünk, tudjuk, mi van a másikkal, miközben támogatjuk egymást. Jó érzés, hogy a színpadon is velem van. Mi este dolgozunk, amit egy civil foglalkozással nehéz összeegyeztetni. Ráadásul így nem kényszerülök abba a helyzetbe, hogy a gyermekem és a párkapcsolatom között kelljen választanom.