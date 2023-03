Abban egyetértettünk Nikivel, hogy ha közöttünk nem is működik a dolog, Lóci ebből a lehető legkevesebbet kell, hogy megtapasztalja. Ezért ott maradtunk a fiammal ketten abban a lakásban – ami egyébként az enyém volt –, ami addig is Lóci élettere volt. Nem akartunk több változást az életébe. Az anyukája kezdetben egy utcával arrébb költözött, de mivel Lóci velem lakott, rengeteg időt töltöttünk együtt. Ebben az időszakban bármelyik anyukával el tudtam beszélgetni a játszótéren a mosószer vagy a mosódió hatásosságáról. Teljes értékű szülő igyekeztem lenni és mindent megadni neki, a történtek ellenére is