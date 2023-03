Kulcsár Edina az elmúlt időszakban nem igazán volt aktív a közösségi oldalain, egyedül az esküvőjéről számolt be, ám erre jó oka volt. Várandóssága miatt szeretné most a háttérből figyelni az eseményeket, esélyt sem adva arra, hogy bármiféle negatív dolog érje. Ennek ellenére a rajongóival továbbra is tartja a kapcsolatot, egy-egy kedves hozzászólásra mindig válaszol - írja a Bors.

Mindenki meglepetésére legutóbb egy drámai családi eseményről rántotta le a leplet...

Valaki a dédmamájáról és az anyukájáról érdeklődött.

A kérdező arra volt kíváncsi, hogy miért nem tudunk semmit Edina nagymamájáról, hiszen még sosem került szóba, miért nem láthatjuk őt a családi fotókon. Nos, a válasz egyben szomorú és meghökkentő.

– Tudom, nem ránk tartozik, és nem is kell válaszolnod, ha ez tabu téma. Anyukád anyukájáról mesélsz egyszer? Vagy nem volt az életetek része? – tette fel a kérdést Edina egyik rajongója, s bár sokan nem reméltek választ, a szépségkirálynő alaposan meglepett mindenkit.

Árvaházba került anyukám. Onnan vette ki a Mami 2 éves korában és így nevelte ő fel

– írta a kismama.

Az esküvőn is fontos szerepe volt a dédinek

Edina és G.w.M február utolsó hétvégéjen esküdött örök hűséget egymásnak, ahol fontos szerepet töltött be a dédimama is. Anna néni, vagyis ahogy Edina hívja, Anci mama kísérte oltárhoz a dédunokáját, melyről megható felvételek is készültek.