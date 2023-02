Szűcs Csaba egyáltalán nem tartozik azok közé, akik gyakran szólalnak meg a médiában, pedig Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos fiának bőven van miről mesélnie.

A teniszedzőként tevékenykedő férfi 2020 júliusában vesztette el édesapját, az olimpiai bajnok labdarúgó Szűcs Lajost, édesanyja, a legendás szépségű színésznő pedig nem sokkal később, 2020 decemberében hunyt el. Csaba most úgy döntött, megtöri a csendet, és ad egy minden eddiginél őszintébb interjút L. Péterfi Csabának,

aki néhai édesanyja legfőbb bizalmasa és fogadott fia volt, nemrég könyvet is írt az életéről, sőt, kiállítást is szervezett az emlékére. A két Csaba kapcsolata épp ezért nagyon különleges.

Az már megint más kérdés, hogy Szűcs Csabának milyen volt a kapcsolata a szüleivel. Gyerekként csak azt vette észre, hogy mindenki előre köszön nekik az utcán, vagy épp összesúgnak a hátuk mögött, miközben az osztálytársai szüleivel semmi ilyesmi nem történt. Csak később döbbent rá, hogy anyukája és apukája egy igazi sztárpár, annak minden előnyével és hátrányával. Ahogy Csaba fogalmazott, ezt nem volt egyszerű megemészteni.

Később azért volt konfliktus közte és édesanyja között, mert nem tudta megakadályozni, hogy a színésznő ne nyilatkozzon a médiának a családban tomboló viszályokról.

– Nem tudom még mindig megérteni, hogy miért nem tudtam édesanyámnál elérni, hogy ne nyilatkozzon, hogy próbáljon kimaradni ebből a történetből. Mindenáron szerettem volna, ő pedig egy dolgot tehetett volna.

Egyszer kellett volna azt mondania, hogy nem nyilatkozom. Nem három bővített mondattal, hanem egy mondatban

– Tudod, mekkora csata volt. Azt mondta édesanyám, hogy nem védem meg őt. Én úgy éltem meg, hogy én következetesen tartani szeretném magam ahhoz, amihez most is tartom magam, hogy ez két embernek a válópere, Szűcs Csabáé és Pártos Csilláé. Én nem nyilatkoztam, de édesanyám azt mondta, nyilatkozzak, védjem meg őt. Nem fogadta el tőlem azt, hogy nincs mit magyaráznunk ebben a történetben, én ezt betartottam, ő nem tartotta be. Nem titok előtted, hogy ez a kettőnk kapcsolatára is rányomta a bélyegét egy időszakban, amit én rettenetesen rosszul éltem meg. Nem egy mártírként ülök itt, persze.