Tavaly év elején jelentette be a Balázsék egyik adásában Rákóczi Feri, hogy diétába kezdett, egyúttal életmódváltásba, mellyel az általános jobb közérzet és természetesen a fogyás volt a célja. Nos, úgy tűnik, Feri egy ritka példa arra, hogy milyen, amikor nem adjuk fel... Nagyjából egy év elteltével, csütörtök reggel ismét a mérlegre állították, és az egészen más eredményre számító Sebestyén Balázs szava is elállt a mérlegen látott számtól. Feri később az Instagram-sztorijában is elbüszkélkedett a fogyásával - írja a Ripost.

Jessz! Egy éve 121 volt!

– örömködött boldogan a Rádió 1 reggeli műsornak vezetője a mérleget kémlelve. Nem csupán tartotta magát a tavalyi elhatározásához, hanem meg is tartotta az új súlyát. Ez nem kis teljesítmény, mi több, már nem először kerül le Feriről nagyobb súly. Volt, mikor nem kevesebbet, 30-at kellett leadnia. 2017-ben ugyanis 130 kilóról indult, és égette el sporttal, és odafigyeléssel a felesleget, pedig kiderült az is, hogy Feri 44 éves koráig köszönőviszonyban sem állt a sportokkal. Ma már rendszeresen fut.