Opitz Barbi szerencsére ezután előkerült, viszont azóta sem világos, mi történhetett.

Annyi viszont biztos, hogy az énekesnő oldaláról eltűnt minden közös kép és videó egykori szerelmével.

Most pedig Albert oldalán is változás történt: Facebookon ugyanis már egyedülállóra változtatta kapcsolati státuszát.

Igaz, Instagramon még minden közös fotó ott van, így tehát továbbra is kérdéses, mi a teljes igazság - írja a Bors.

Van még visszaút?

A barátok és a rajongók is rettenetesen féltik a 23 éves lányt, hiszen ha lehet hinni a pletykáknak, nem ez az első alkalom, hogy összezördültek. Bár az énekesnőt többször is figyelmeztették a szerettei, hogy bajba kerülhet Albert mellett, a szerelem teljesen elvakította őt. Ezért fajulhatott a dolog odáig, hogy Barbi édesanyja emberrablással vádolta meg a fiatal fiút, a történtekbe pedig a rendőrséget is bevonták.

Bár sem az énekesnő, sem pedig a menedzsere nem kíván nyilatkozni az üggyel kapcsolatban, a családtagok és barátok megszólalásaiból arra lehet következtetni, hogy azon a bizonyos napon valójában is veszélyben lehetett Barbi. Kérdés, hogy ezek után van-e még visszaút? Megbocsájt-e még egyszer az énekesnő a kedvesének, vagy ezúttal végérvényesen lezárta kettejük kapcsolatát?