Hétvégén már meggyújtják az első adventi gyertyát, és karácsonyig minden hétvégén eggyel több lobban lángra. Az ünnepi hangulatot azonban könnyen beárnyékolhatja, ha a magára hagyott égő gyertya tüzet okoz, ami sajnos ebben az időszakban mindig több helyen megtörténik.

Évente hat-hétezer, vagyis naponta csaknem húsz lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat. Ez a szám az adventi időszakban a duplájára is emelkedhet – tudtuk meg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól.

Tavaly 64 ilyen eset történt az adventi időszakban, ebből 40-et gyertyák, 11-et pedig csillagszórók okoztak. Zalaegerszegen egy kigyulladt fenyőfa miatt vált lakhatatlanná egy társasházi lakás, de Budapesten is számos alkalommal kellett a katasztrófavédőknek beavatkozniuk figyelmetlenség miatt keletkezett adventi tüzeknél.

Fontos tudni, hogy az ilyen esetek egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetők lennének

– hívta fel a figyelmet Fülep Zoltán országos tűzoltósági főfelügyelő. Az ezredes a Borsnak elmondta,

hogy nem szabad magára hagyni az égő gyertyákat, az elhasznált csillagszórót pedig használat után vízzel kell teljesen kioltani, mielőtt kidobnánk. Persze a víz sem mindenre megoldás: ha például az ünnepi sütés-főzésnél az olaj kap lángra a tűzhelyen, akkor senkinek eszébe ne jusson vízzel próbálni eloltani, mert az csak ront a helyzeten. Ilyenkor fedővel kell lezárni az edényt, mert oxigén híján hamar kihunynak a lángok.

A XIII. kerületi tűzoltó-parancsnokság előtt be is mutatták, milyen az, amikor víz éri a felhevült olajat, és azt is végignézhettük, milyen gyorsan ég ki egy szoba, ha lángra kap egy felügyelet nélkül hagyott égő adventi gyertyától. A balesetet egy konténerben szimulálták, és bizony 3 perc elég volt ahhoz, hogy minden a lángok martalékává váljon.

Borítókép: illusztráció