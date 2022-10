A Dancing with the Stars harmadik adása ez Emlékek estéje volt. Csobot Adél egy igen fájó emléket osztott meg a nézőkkel: édesapja elvesztéséről mesélt, majd ezeket az érzéseit fejezte ki a tánc nyelvén is. Az énekesnő mindössze 9 éves volt, amikor imádott apukája elhunyt.

"Pozitív ember volt, egy nagyon jó apuka, igazi apa-lánya kapcsolatunk volt. Apás kislány voltam, aki felnézett rá és nagyon szerette. Nagyon élvezte, amikor színpadon vagyok, az összes előadásomon ott volt. Apukám hiánya életem végéig el fog kísérni, de vannak olyan momentumok, olyan események, amikor erősebben érzem a hiányát".

A táncukkal nemcsak a nézőket, de a zsűrit is könnyekre fakasztották.