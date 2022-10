Tóth Gabi ma már igyekszik megóvni közös magánéletüket Krausz Gáborral és a kétéves kislányukkal, Hannarózával.

Azonban a Család.hu-n vezetett blogjában egy olyan extra magánéleti kulisszaktitkot árult el, amit csak kifejezetten erős gyomorúaknak ajánl. Gabi ugyanis elmesélte, hogy kislánya átesett a "rókázás" tűzkeresztségén.

– Nálam ez egy gyenge pont, mert ha valamitől fóbiám van, az a hányás. Most biztos sokan felszisszentek, hogy ugyan, ez már a sokadik fóbiád, Tóthgabi! De ha azt mondom, hogy inkább megyek fel egy felhőkarcoló tetejére egy emberekkel tömött liften, miközben egy pók mászik rajtam, mint hogy végigaszisztáljak egy hányást, akkor sejthetitek, hogy ez a fóbiám hányadik a sorban. Most már kellőképpen felcsigáztalak titeket, úgyhogy kibököm. Túl vagyunk életünk első hányásán Hannival – írta Gabi az olvasók "nagy örömére". Ugyanakkor az énekesnő elmondta azt is, hogy Hanni nem csinált belőle nagy ügyet, aminek kifejezetten örül.

Rám nem jellemző higgadtsággal kezeltem a helyzetet, a lányom pedig, mint aki jól végezte dolgát, kirakta, amit ki kellett, azután ment tovább az útjára. Kivételesen örülök, hogy valamiben nem rám hasonlít

– folytatta tovább a beszámolót a Bors cikke szerint.

Kiderült, feltehetőleg egy nagy kis méretű kolbász okozhatta, hogy a kislány rosszul lett, most Gabi egy ideig nem is kényezteti lányát ezzel a csemegével.

– Megfogadtam, hogy többet nem kap kolbászt vacsorára… azt még nem tudom, hogy akkor mit fog – tette hozzá az énekesnő, hiszen Hanni igen rossz evő hírében áll...