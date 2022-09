Végigkoncertezte a nyarat Péterffy Lili, aki most jól megérdemelt pihenését tölti a spanyol tengerparton. A TV2 Sztárban sztár című műsorának korábbi versenyzője több felvételt is megosztott a nyaralásáról az Instagram-oldalán. Az egyiken formás hátsóját is láthatják a követők – szúrta ki a Bors.