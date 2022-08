A nemrég botrányba keveredett Facebook-csoportban többen is felfigyeltek arra, hogy Schobert Norbert és Rubint Réka legidősebb gyereke nagyon megváltozott. Több kommentelő is észrevette, hogy

Schobert Lara sokszor utólag manipulálja a róla készült fotókat egy alkalmazással,

melynek segítségével szépít a képeken.

Egy friss fotóján azonban nem tudják eldönteni, hogy az alkalmazás vagy valamilyen beavatkozás következménye lehet-e, hogy Schobert Lara szája sokkal nagyobbnak tűnik, mintha feltöltette volna. A róla készült fotón a fiatal lány a tengerparton hever, miközben épp a telefonját nézi. Sokan úgy vélik, hogy plasztikai sebész segítségével töltette fel a száját, mert az alkalmazás segítségével ennyire nem lenne feltűnő az eredmény - írja az Origo.

„Donald kacsa szája lett" – írja az egyik kommentelő.

Én is azt néztem, a szája fel lett töltve

– írta helyeslően egy másik és még elég sokan osztották ezt a véleményt, sőt akadtak olyanok is, akik szerint nem csak a száját, hanem melleit is megcsináltatta.

Egy másik, bulvár témákkal foglalkozó oldalon többen észrevették azt is, hogy a Dancing with the Stars táncosával, Andrei Mangrával – aki Rubint Réka párja lesz a műsor legújabb évadában – készült közös fotóját is utólag nagy mértékben retusálta és elég szembetűnő a változás.