Nem is olyan rég még azzal kavarta fel az állóvízet G.w.M, hogy külföldön balhézott. "A rák egye ki a szemedet" - válaszolt annak a féfinak, aki megkérte, hogy halkítsa le a zenét. Most pedig azzal verte ki a biztosítékot, hogy alvó kisfiával a kezében lépett fel. Erről több videó is felkerült az internetre, amiken jól látszik, hogy a gyerek G.w.M vállára borulva szunyókál, miközben az édesapja a színpadon rappel. Ezzel a kommentelőknek több problémája is volt, de elsősorban azért kifogásolták az esetet, mert nem egészséges az ennyire hangos zene egy ilyen kicsi gyereknek - írja a life.hu.

"Hol a füles?" - tette fel a kérdést egy kommentelő, de nem ő volt az egyetlen.

A hozzászólásokból kiderült, G.w.M azért vitte fel a gyerekét a színpadra, mert a kisfiú sírt az apukája után.