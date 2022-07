Klausmann Viktor két gyermeke már egészen önálló: Tamara 13, Dominik pedig már 16 éves. Lányáról a Szerencsekerék egykori házigazdája elmondta:

– Ő is nagylány. Nem kell minden percben mögötte állni. A megfelelő zsebpénz átadása után már egészen önállóan működik. Ebben a korban én is egyedül jártam a hatvani strandra, szóval neki is engedem, hogy önálló legyen.

Klausmann Viktor és kedvese, Niki, már nyolc éve ismerik egymást. Az 56 éves műsorvezető nemrég belátta, hogy hiányzik a babázás, ezért örömmel jelentette be harmadik gyermeke érkezését.

Adott nekem jeleket, hogy ő azért nem engedné el ezt a dolgot. Azt mondtuk, legyen baba, ez még belefér korban nekem is. És bevallom, hiányzik a babaszag, egy csecsemő kis keze, a lába, az a kis husika. 13 éve éltem át ezt utoljára. Későn kezdtem el az apaságot, de úgy éreztem, a végére belejöttem. Semmi más nem jelent annyi energiát egy ember életében, mint egy gyerek. Úgy éreztem, ez egy olyan adrenalinlöketet ad, amit szeretnék még megkapni az élettől

– mondta a műsorvezető a BEST Magazinnak, amit a Bors szemlézett.