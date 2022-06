Újabb sztárpárokkal folytatódik a tippelgetős gameshow, a Pénzt vagy éveket! A 10 millió forintos nyereményért a feladatuk változatlan: kitalálni az eléjük állított civil játékosok életkorát. Ehhez pedig ezúttal is Kasza Tibi segíti hozzá a hírességeket - írja a Tények.hu.

A műsorvezető mint mondta: a Pénzt vagy éveket! sikerének az a kulcsa, hogy kvízműsor és talkshow is egyszerre. A játék közben ugyanis rengeteg vicces szituáció adódik, amikor a sztárpárok izgalmukban olyan történeteket is elmesélnek, amiket egyébként nem biztos, hogy mások előtt is bevállalnának.

"A formátum egyszerűsége miatt imádom ezt a műsort! Hiszen egy olyan alapvető szokásra épül, amit bárki bármilyen szituációban megtehet: ösztönösen megtippelik idegen emberek életkorát. Lehet ez egy szórakozóhelyen vagy akár a közösségi médiában látott fotókon. Ugyanez történik ebben a műsorban is. Közben persze elképesztő szórakoztató hallani azt, milyen úton jutnak el a jó vagy a teljesen fals megoldásig a játékosok. A feladat pedig attól válik izgalmassá, hogy az első, intuíció alapján megadott tipp után segítséget kapnak a játékosok, amivel már pontosan be lehet lőni a helyes választ, így minden esélyük megvan a nyereményre" – mondta Kasza Tibi.

Forrás: TV2

De pontosan hogy is zajlik ez a játék? Egy-egy adás során 6+1 ember életkorát kell eltalálniuk a sztárpároknak. A játék előrehaladtával pedig egyre nagyobb a tippelés tétje, így csökken folyamatosan az elején rendelkezésükre álló 10 millió forint. A döntőben a megmaradt nyereményt viszont csak akkor vihetik haza, ha tökéletesen eltalálják az előttük álló hetedik ember életkorát.

A tippelés során továbbra is rendelkezésre állnak a már ismert segítségek, legyen az akár egy sláger, egy híresség fotója, vagy egy fontos esemény abból az évből, amikor a színpadon álló civil született. Egy extra mankót is felhasználhatnak a párosok: telitalálat esetén a következő játékostól plusz segítségként kérdezhetnek hármat, amire a játékos, a barkochbához hasonlóan, csak igen, nem és nem tudom válaszokat adhat.

A műsorban feltűnik majd többek között Kökény Attila és felesége, Aranka, Jolly és Szuperák Barbi, Király Viktor és Király-Virág Anita, Zoltán Erika és Vincze Lilla, Köllő Babett és Demcsák Zsuzsa, Csepregi Éva és Delhusa Gjon és még sokan mások.

Július 4-től minden hétköznap 19.50-kor Pénzt vagy éveket a TV2 műsorán!

Borítókép: TV2