A Tisza szerb szakaszán és a Palics partján is többen arra lettek figyelmesek, hogy durván megcsípte őket egy légyre, vagy szúnyogra hasonlító rovar, ami sokkal fájdalmasabb volt és be is gyullad, ha nem vigyázunk – írta meg a Szabad Magyar Szó nyomán a Bors.

A portál információi szerint a púpos szúnyogról van szó, aminek a csípése akár súlyos allergiás reakciót is okozhat. A rovar Afrikából kerülhet át Európába, vízközelben, párás helyeken fordul elő és általában egy generáció éli túl ebben a környezetben.

Csípése hatalmasra dagadhat, ödémát okozhat a területen, folyamatosan vérezhet és elfertőződhet.

A portálnak nyilatkozó orvos szerint nagyon kell figyelni ezekre a csípésekre, és azonnal le kell mosni, és hűteni kell a helyét.

Ha viszont a nyirokcsomók megdagadnak, tenyérnyinél nagyobb a duzzanat, vagy piros csík is megjelenik a bőrön, esetleg fulladás, csalánkiütés, szédülés, láz jelentkezik, akkor orvoshoz kell fordulni, súlyos esetben anafilaxiás sokkot is kaphat az illető.

Emellett a szakemberek szerint valamilyen természetes alapanyagú vagy antihisztamin tartalmú krémet lehet használni a csípésre, amit viszont nem szabad vakarni, mert a vakarással mélyebb területekbe húzódik a méreganyag és a véralvadásgátló anyag is, és annál nehezebb a gyógyulás.