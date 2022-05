Az Ázsia Expresszben olyan sztárok mellett, mint Király Viktor és Linda, Gelencsér Timi vagy Ördög Nóra, feltűnik a Gáspár házaspár is, akik eleinte óvakodtak a szerepléstől. Gáspár Bea elárulta, hogy első körben miért nem akarta vállalni a műsort – írja az Origo.

„Amikor jött a felkérés, akkor én egyértelműen mondtam, hogy na, ez az a hely, ahova én nem akarok menni! Ahol éhesen, szomjasan épp pisilni kell, de a hátizsák a hátadon, lehet hogy büdös is vagy, úgy bekopogni idegeneknek a házába, hogy: engedj be légyszi!” – mondta Gáspár Bea. Győző azonban lebeszélhetetlen volt, és sajátos stílusban elárulta, hogy miért döntött mégis az utazás mellett.

Forrás: TV2

„Azért vállaltam el az Ázsia Expresszt, mert az idén nem volt már pénzünk nyaralásra, és úgy gondoltam, elviszem a feleségemet ingyen nyaralni. És még pénzt is nyerhetünk vele, mi leszünk az elsők” – mondta bizakodva a családfő, aki nyers őszinteséggel vallotta be a szereplés okát. Majd hozzátette, hogy a nézők arra számíthatnak tőlük, amit eddig is megszoktak, biztosan lesznek veszekedések, sírások és nagyon boldog pillanatok is.

Borítókép: TV2