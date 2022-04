Rajongói tudják, hogy Linda imádja a kutyákat, ügyvédként szívügyének érzi, hogy rendszeresen felszólaljon a jogaikért. Imádott ölebével, Diorral is hihetetlen szoros lelki kötelék fűzi őket össze, ezért

hatalmas sokk volt számára, hogy kedvencét majdnem elvesztette egy Addison-kórból fakadó krízisben, de szerencsére az állatorvosuk meg tudta menteni a kiskutya életét.

Életünk legkeményebb pár napján vagyunk túl. Majdnem elveszítettelek ebben a fránya Addison-krízisben, de az, hogy itt vagy is azt mutatja, hogy milyen erős a kötelék köztünk. Megmutatjuk együtt ennek az autoimmun betegségnek is, hogy mekkora csapat vagyunk, és bár mindketten még vékonyabbak most az idegtől és a megpróbáltatásoktól, de iszonyat erősek.



A legerősebb csajok!

– írta Instagram-posztjában a modell.