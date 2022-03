Álomszép helyen nyaral a pasijával Vasvári Vivien. A szerelmesek néhány nappal ezelőtt ültek repülőre, és a vakáció első állomása San Francisco volt. Az amerikai városban gyorsan megnézték a leghíresebb látnivalókat, mielőtt tovább indultak volna, a végső úti cél ugyanis Bora Bora szigete volt - szúrta ki a Ripost.

"Welcome to paradise" - írta Vivi, aki rögtön csobbant is az óceánban, amint lehetősége nyílt rá. A fürdőzéshez pedig egy nude színű, picike bikinit vett fel.

