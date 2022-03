Az ötödik hullám levonulását igazolja az is, hogy az elhunytak száma is erőteljesen csökkent az elmúlt hetekben - nyilatkozta Rusvai Miklós. A virológus szerint a járvánnyal kapcsolatban azt is jó tudni, hogy a koronavírus megszelídült, és a szelídülés még tovább tart majd - derül ki a Life.hu cikkéből.

Rusvai Miklós hozzátette, hogy ez a vírusfertőzés már jóval kevesebb eséllyel küld embereket kórházba és lélegeztetőgépre, illetve a halálozások száma is kisebb lesz. A vakcinákról elmondta, hogy ez ettől kezdve az egyéni döntés, a felvétele pedig ugyanúgy opcionális marad, mint például a tüdőgyulladás vagy az influenza elleni készítményeké. Ha valaki rizikócsoportba tartozik, és még nem oltatta be magát, mindenképp ajánlott felvennie az oltást.

Ennek ellenére, aki eddig felvette az oltást, jól döntött, mert az adott járványhelyzetben nagy szükség volt rá, hogy minél többen szerezzenek védettséget. A kutató szerint fertőzöttek lesznek továbbra is, de betegek sokkal kevesebben.

A koronavírus mellett 8-10 egyéb felső légúti, köztük más koronavírus van jelen, és a szakértő azzal számol, hogy a Covid-19 idővel még az influenzánál is enyhébb betegséget okoz. A vírus jelen marad, időnként a felnőttek és a gyerekek is megfertőződhetnek, de koronavírus elleni intézkedésekre nem lesz szükség. Bár a koronavírus terjedése lassult, ezt a betegséget még mindig egyre többen kapják el hazánkban.

