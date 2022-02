A vádirat szerint tavaly áprilisában a volt küzdősportoló ittasan, egy házibulit követően közös ismerősük lakásán erőszakoskodni kezdett egy 41 éves nővel, és minden előzmény nélkül, a nő akarata ellenére szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette.

A nő végig kérte, hogy hagyja abba és fizikailag is ellenállt. Végül sikerült szabadulnia a fogásból, megpróbált felállni, a férfi azonban megragadta a nyakát és visszarántotta, majd mindkét kezét lefogta, és ellenkezése ellenére vele tovább közösült.

Ezt követően a korábbi sportoló kiengedte a nőt a hálószobából, de mielőtt el tudta volna hagyni a lakást, utána ment. Rálökte a nappaliban lévő kanapéra, ahol teljes testével a sértettre nehezedett, és tarkóját, valamint csípőjét lefogva újra közösült vele, miközben a sértett végig fájdalomról panaszkodott.

A bíróság májusban – a TEK által végrehajtott elfogását követően – a nyomozó ügyészség indítványára elrendelte az férfi letartóztatását, amely kényszerintézkedés jelenleg is fennáll.

A korábbi sportoló tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Korábban, 2019 decemberében egyébként ittasan szóváltásba keveredett egy taxissal is – miután nem fizette ki a viteldíjat. Megragadva a ruháját kétszer megrúgta, és lefejelte, amivel nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott. Az emiatt indult eljárást jelen ügyhöz egyesítették, így ezen bűncselekmény elkövetése miatt is most került sor a vádemelésre.

A férfit – részben erőszakos – bűncselekmények elkövetése miatt már korábban is elítélték - írja a Bors.