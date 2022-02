Egy igazán érzelmes, szerelmes dallal jelentkezett újra a magyar énekesnő, azonban egy gyászhír miatt csak könnyeivel küszködve tudott énekelni a stúdióban.

Ress Hajni a Szívverés című dal felvétele előtt egy nappal kapta a lesújtó hírt: koronavírusban elhunyt a szívéhez nagyon közel álló barátja.

„2021 a vírus okozta érzelmi és mentális küzdelmek, feldolgozások éve volt, mely még sokaknál tart. 2022 a kitisztított gondolatok éve, a ráébredésé, ezért is szántuk az újévre ezt a dalt. A Szívverés érzelmileg több síkon mozog, emberi kapcsolatokról szól, amelyek mély nyomot hagytak bennünk, s képesek változtatni rajtunk” – árulta el legújabb daláról az énekesnő.

„A feléneklés előtt egy nappal vesztettem el egy hozzám nagyon közel álló személyt, aki a Covid áldozata lett. Nagyon megviselt a halálhíre. Ebben az állapotban borzasztóan nehéz volt felénekelni a dalt. De a hivatásom, a színpadon való létezés ezzel is jár. Ha könnyezve, friss fájdalommal is a szívedben, tenned kell, amire születtél, amit ajándékul kaptál. Ezért van a zenének földöntúli ereje és a hitnek, amely által a szeretet összeköti az embereket, bárhol legyenek is... Máig nem értem, honnan volt erőm, de hogy fentről kaptam, abban biztos vagyok, mert megszólalni is nehéz volt a fájdalomtól, nemhogy énekelni” – vallotta be Hajni.

Segítségére voltak a stúdióban

A fájdalmamat a producerem, aki egyben a dal szerzője, Szűcs Norbert előtt sem tagadhattam volna le, de a rendkívül empatikus személye óriási segítség volt ebben a helyzetben. Hihetetlen, de végül a saját dalom segített a történtek feldolgozásban” – árulta el a Szívverés című dal társszerzője.