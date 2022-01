Halász Vivi és Kővári Viktor

A harmadik évad Bajnoka és Kihívója pár napja jelentette be, hogy egy párt alkotnak. A szerelmesek nagyon boldogok együtt, amit a közös fotóik is jól tükröznek, ám a rajongóik már régóta sejthették, hogy több lehet barátságnál a két versenyző között. Vivi és Viktor ugyanis sok időt töltött egymás társaságában, ám akkor még csak barátként hivatkozta egymásra. Ám most már nem titkolják tovább a boldogságukat!