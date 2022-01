A solymári temető megtelt azokkal, akik utolsó útjára szeretnék kísérni a megrázó tragédiában, 41 évesen elhunyt művészt. Babicsek Bernát koporsójánál sorban állnak az emberek, hogy valamennyien egy szál virágot helyezzenek el ott, búcsúzva a színésztől - írja a Bors.

Forrás: Bors

Babicsek Bernát földi maradványait a solymári temetőben helyezték örök nyugalomra.

A temetésen a családja, barátai, pályatársai búcsúztak tőle. Búcsúbeszédet mondott Solymár polgármestere, Szente Kálmán és zenésztársa, a Paddy and Rats frontembere, Oravecz Kristóf.

A beszédek végén felolvasták Sík Sándor válaszút című versét, ezután következett az egyházi búcsúszertartás. A gyászoló tömeg végül elkísérte utolsó útjára a színészt, egy lovaskocsival vitték a koporsóját a ravataltól a sírhelyéhez. Harmónikájával együtt temették el.

A Szeress most!, a Barátok közt és a Jóban Rosszban sztárja, a Paddy And The Rats és számos más zenekar vendégzenésze egy lakástűzben vesztette életét az év első napján, feltehetően füstmérgezés áldozata lett. Szüleinek a veszteség fájdalmán kívül azt is el kellett viselniük, hogy ők találtak rá fiuk holttestére, édesapja törte be az ajtót, miután rájötttek szörnyű baleset történhetett.