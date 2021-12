Kiderült, mit fogad meg évről-évre szilveszterkor Korda György! Az énekes felesége, Balázs Klári nem szokott fogadalmakat tenni Gyuri bácsi azonban igen, ráadásul mindig ugyanazt.

Amióta az eszemet tudom, megfogadom, hogy a következő évben lefogyok öt-hat kilót, aztán már annak is örülök, ha meg tudom tartani a súlyom! De ki tudja, ezúttal nyárra akár még össze is jöhet a kockahas. De visszatérve Klárikára, én lennék a legboldogabb, ha végre megfogadná azt, hogy visszavesz a házimunkából. Mindent ő maga csinál, sokszor túlhajtja magát, amiért kissé haragszom is rá!

– mondta el a Best magazinnak Korda György.