Az énekesnő saját Instagram-oldalán erősítette meg, hogy párja, Pauli Zoltán megkérte a kezét.

3 év: Kibontakozás, eufória, mélység, karantén, szimbiózis, nehézségek, magasságok, atomrobbanás, nihil, zárkózottság, nyitottság… Bármi jöhetett, megoldottuk, szavak nélkül is értettünk, értünk.. mindent. Három éve karácsonykor megfogtuk egymás kezét és úgy maradtunk, de jó is ez... Ő most megerősítette a harmóniát. Jó, hogy bízik bennem, még akkor is, ha néha csak egy “bohém élet vagyok”… Gyerekek! Van egy vőlegényem és egy kék gyémántom…

- írta Tóth Vera.

Az eljegyzésről készült fotókat ide kattintva tudja megnézni. Bejegyzését elárasztották a gratulációk.