„Elképesztő atmoszféra árad azokból a falakból, ahol a zenekar is sokat dolgozott. Az eredeti terv szerint Kóbor János is szerepelt volna a klipben, aki jó szívvel vett volna részt a produkciónkban, és mi is alig vártuk a közös munkát, de sajnos kórházba került, és nem tudott részt venni a forgatáson. Bízunk benne, hogy rövid időn belül felépül, a gyógyulásáért mi is mindennap elmondunk egy imát” – árulta el Ragány Misa.