– Konkrétan elejétől a végéig ott voltam. Feleségem már mondta is nekem, hogy gyárt a részemre egy „segédbába” oklevelet, mert olyan ügyesen végeztem a dolgomat. Mindent végignéztem, egy percig nem rendültem meg. Az első gyermekemnél is én vágtam el a köldökzsinórt, és ez most sem történt másképp. Csodálatos érzés volt, amikor kezembe foghattam a 4 kiló 15 dekás, 56 centis Magort. Iszonyatosan nagy ereje van a kisfiamnak. Nagyon cuki és hihetetlenül szép gyerek. Tudom, hogy ez elfogultan hangozhat, de akkor is: